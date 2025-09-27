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Молодость простит! MTV2000

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ламповый флэшбек в эпоху, когда «Русская десятка» собирала всех у экранов, VJ’и были рок-звёздами, а бегущая строка с заявками спасала разбитые сердца. Щёлк — и ты снова ставишь «Нас не догонят» на репит, листаешь SMS на Nokia 3310, а диски Димы Билана и Britney Spears в плеере трещат от хитов. Саунд этой ночи — песни, что учили нас любить и танцевать: t.A.T.u., Руки Вверх!, Hi-Fi, Гости из Будущего, Reflex, ВИА Гра, Валерий Меладзе, Витас, Сплин, Отпетые мошенники. Будет и поп, и рок, и немного угара из тех времён, когда Linkin Park и Eminem «взрывали» колонки, а рингтоны стоили как два проезда на маршрутке. Дресс-код MTV00s: низкая талия и клёш, карго и цепочки на поясе, спортивки с лампасами, тёмные очки, блеск на губах и заколки-бабочки. Хочешь — бери мыльницу: вспышка, зерно — и фото как в «Афише» 2004. В клубе всего 1000 мест и цены на билеты будут расти. Оригинал паспорта или заграна. (Права, копии и фото — не пройдут, политика клуба)

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Комментарии

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Anton
28 сентября 2025, 04:41

👋 как там тусовка? Народ подошел уже?

Д
Даша
23 сентября 2025, 11:08

Чё так поздно начинается?)) Какого возраста людей они ждут

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Юлия
23 сентября 2025, 14:48

ждут всех-всех «18 мне уже»)) а так поздно, чтобы вспомнить молодость как раз!

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