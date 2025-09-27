Ламповый флэшбек в эпоху, когда «Русская десятка» собирала всех у экранов, VJ’и были рок-звёздами, а бегущая строка с заявками спасала разбитые сердца. Щёлк — и ты снова ставишь «Нас не догонят» на репит, листаешь SMS на Nokia 3310, а диски Димы Билана и Britney Spears в плеере трещат от хитов. Саунд этой ночи — песни, что учили нас любить и танцевать: t.A.T.u., Руки Вверх!, Hi-Fi, Гости из Будущего, Reflex, ВИА Гра, Валерий Меладзе, Витас, Сплин, Отпетые мошенники. Будет и поп, и рок, и немного угара из тех времён, когда Linkin Park и Eminem «взрывали» колонки, а рингтоны стоили как два проезда на маршрутке. Дресс-код MTV00s: низкая талия и клёш, карго и цепочки на поясе, спортивки с лампасами, тёмные очки, блеск на губах и заколки-бабочки. Хочешь — бери мыльницу: вспышка, зерно — и фото как в «Афише» 2004. В клубе всего 1000 мест и цены на билеты будут расти. Оригинал паспорта или заграна. (Права, копии и фото — не пройдут, политика клуба)