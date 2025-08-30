Тусовка в стиле 2k17 в 2025? — ДА! В последние дни лета, встряхнут столицу масштабной флешбек-вечеринкой, которая вернёт тебя во времена дерзкой юности, первых тусовок, вписок, влюблённостей и бессонных ночей — «вжух», и ты снова там. Замешали коктейль из главных бенгеров 2k17: от хайпового «Розового вина» и «Тает лед» до декадентского «Дико, например» и «Я роняю запад». Возвращают эпоху, когда русский поп и хип-хоп формировали стиль, сленг и нашу молодость. Эщкере! Дресс-код «2k17» — must-have этой ночи. Винтажные Vans, Thrasher, Supreme, Гоша Рубчинский, мертвые найки, кислотные очки и чокеры — 100% плюс вайб. Возвращают дух эпатажа и свободы на главном поп-рейве Москвы. 18+ Оригинал паспорта или заграна. По правам, сканам, фото или госуслугам пройти не получится — политика клуба.