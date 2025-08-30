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Молодость 2k17

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тусовка в стиле 2k17 в 2025? — ДА! В последние дни лета, встряхнут столицу масштабной флешбек-вечеринкой, которая вернёт тебя во времена дерзкой юности, первых тусовок, вписок, влюблённостей и бессонных ночей — «вжух», и ты снова там. Замешали коктейль из главных бенгеров 2k17: от хайпового «Розового вина» и «Тает лед» до декадентского «Дико, например» и «Я роняю запад». Возвращают эпоху, когда русский поп и хип-хоп формировали стиль, сленг и нашу молодость. Эщкере! Дресс-код «2k17» — must-have этой ночи. Винтажные Vans, Thrasher, Supreme, Гоша Рубчинский, мертвые найки, кислотные очки и чокеры — 100% плюс вайб. Возвращают дух эпатажа и свободы на главном поп-рейве Москвы. 18+ Оригинал паспорта или заграна. По правам, сканам, фото или госуслугам пройти не получится — политика клуба.

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Комментарии

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Diana
30 августа 2025, 06:19

Это легенда ! Кто идет? Одной страшно идти 😂

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