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Модные выходные на Петровке

Клава
улица Петровка, 20/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Легендарный бар на Петровке откроется пораньше, чтобы провести гаражную распродажу. В 16:00 стилисты и авторы телеграм-каналов о моде представят подборки одежды, помогая гостям обновить гардероб к весне и лету. Свои коллекции и профессиональные рекомендации подготовили Соня Гаряева («Культура одеваться»), Мари Матвеева («На полном обвесе с Мари»), Мария Емец («Стильный сырник»), Диана Бахтеева («Стайлхолик») и Айсель Эюбова («сюр или кутюр»). Помимо выбора одежды и консультаций, каждого гостя ждёт приветственный напиток. В 20:00 распродажа завершится, и вечер продолжится танцами под сеты Татьяны Даргужайте и Данилы Азарова.

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