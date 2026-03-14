Легендарный бар на Петровке откроется пораньше, чтобы провести гаражную распродажу. В 16:00 стилисты и авторы телеграм-каналов о моде представят подборки одежды, помогая гостям обновить гардероб к весне и лету. Свои коллекции и профессиональные рекомендации подготовили Соня Гаряева («Культура одеваться»), Мари Матвеева («На полном обвесе с Мари»), Мария Емец («Стильный сырник»), Диана Бахтеева («Стайлхолик») и Айсель Эюбова («сюр или кутюр»). Помимо выбора одежды и консультаций, каждого гостя ждёт приветственный напиток. В 20:00 распродажа завершится, и вечер продолжится танцами под сеты Татьяны Даргужайте и Данилы Азарова.