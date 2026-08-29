Фестиваль актуального научного кино Фанк представит премьеру документального альманаха «Многоголосие», пяти фильмов о жизни представителей коренных малочисленных народов России, созданных участниками Лаборатории документального антропологического кино. Альманах объединяет пять документальных фильмов, посвящённых коренным малочисленным народам России: удэгейцам, эвенкам, абазинам, шапсугам и эвенам. Каждый фильм — это взгляд на уникальные традиции, язык, культуру, легенды, быт и повседневную жизнь народа, а вместе они складываются в многоголосный рассказ о культурном богатстве нашей страны и о том, почему сегодня особенно важно сохранять и осмыслять это наследие. Художественные руководители Лаборатории — Анастасия Зверькова и Юлия Бывшева. После показа состоится встреча с создателями альманаха и обсуждение фильмов — ты сможешь задать свои вопросы авторам и обсудить увиденное вместе с другими зрителями.