Ягоды уже зреют. А значит скоро понадобится эстетичная миска для их мытья и поедания! В NNceramics можно сгончарить себе или в подарок очень красивую миску-дуршлаг с первого раза. Готовое изделие можно будет забрать через 10-15 дней