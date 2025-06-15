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Миска для ягод на гончарном круге

Городская улица, 8

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Ягоды уже зреют. А значит скоро понадобится эстетичная миска для их мытья и поедания! В NNceramics можно сгончарить себе или в подарок очень красивую миску-дуршлаг с первого раза. Готовое изделие можно будет забрать через 10-15 дней

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