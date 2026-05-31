Стендап-комик из Перми, снимавшийся в проектах одного из крупнейших продакшенов Medium Quality (Open Mic и Money Mic), а также побеждавший на международном стендап-фестивале в 2024 году. Возможно, имя тебе не знакомо, но ты 100% видел в рилсах «того самого парня, который заикается и ещё Ивана Абрамова до слёз рассмешил».