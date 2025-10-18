Полное выступление Frostlagte Mane. Оголтелый раз**б, кавера на ранний Gorgoroth, и средневековая акустика под пение банши. Все это на фоне гравюр Ганса Гольбейна, обожжённых цепей и колючей проволоки. Второй группой будет бронебойный, молотящий черепа black/death акт от Odockh. Бешенный угар без говнарства, пафоса и попсы. Вальпургиева ночь на костях Ницшеанства!