Инструментальное шоу от группы NeoNames на крыше. NeoNames — четверо молодых парней, задающие стиль современному инструментальному звучанию, соединяя скрипки, виолончель, барабаны и электронику. Ты услышишь саундтреки из сериалов, а также песни таких исполнителей, как Ramin Djawadi, Rammstein, Imagine Dragons, Muse, AC/DC, Billie Eilish, Nirvana, Madcon, Michael Jackson, КиШ, ТАТУ и многих других. Плюс, московская крыша превратится в огромный танцпол. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на вечернюю Москву, а также бар. Сбор гостей с 18:30, начало концерта в 19:30