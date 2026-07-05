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Мировые рок и поп хиты на струнных

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Инструментальное шоу от группы NeoNames на крыше. NeoNames — четверо молодых парней, задающие стиль современному инструментальному звучанию, соединяя скрипки, виолончель, барабаны и электронику. Ты услышишь саундтреки из сериалов, а также песни таких исполнителей, как Ramin Djawadi, Rammstein, Imagine Dragons, Muse, AC/DC, Billie Eilish, Nirvana, Madcon, Michael Jackson, КиШ, ТАТУ и многих других. Плюс, московская крыша превратится в огромный танцпол. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на вечернюю Москву, а также бар. Сбор гостей с 18:30, начало концерта в 19:30

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