Тебя ждут бессмертные хиты в исполнении молодого, драйвового и невероятно популярного Imperialis Orchestra. Окунёшься в фантастический по энергетике синтез мировых Рок хитов и симфонического звучания. Этот московский вечер преобразится как по щелчку пальцев, стоит тебе оказаться здесь. Тебя ждёт принципиально новый взгляд на все стили классической и современной музыки. Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звёзд прямо на сцене. Этим вечером: AC/DC, Queen, Deep Purple, Robbie Williams, Kiss, Nirvana, Metallica, Elton John, Maroon 5, Cranberries, Muse, Scorpions, Radiohead, Maneskin и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода (комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.