Классика встречается с роком, а знакомые хиты обретают совершенно новое звучание. В расширенном составе музыканты представят лирическую программу, где известные песни прозвучат мягко, нежно и глубоко — с симфоническим размахом и настоящей драматургией. В программе — всеми известные хиты таких исполнителей, как Linkin Park, Гости из будущего, Radiohead, ТАТУ, Sting, Дельфин и других мировых звёзд. Авторские аранжировки, уникальный музыкальный состав, настоящая драма и высочайший уровень исполнения на классических инструментах. Это про струнные, про красоту, про симфонизм от музыкантов: с одной стороны — из мира классики и консерватории, с другой — от лучшей группы в индустрии развлечений россии! Фарш превращает знакомую музыку в живое шоу, где гости не просто слушают — они становятся частью концерта. Выступает: Фарш Band — это московская кавер-группа, которая сочетает классическое музыкальное образование участников с современным звучанием и энергичной подачей.