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Мировые Поп хиты в симфоническом звучании на крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Симфоническое поп шоу на панорамной крыше. Тебя ждёт принципиально новый взгляд на все стили классической и современной музыки! Ты погрузишься в волшебство живого исполнения и заново откроешь для себя мир талантливых артистов, которые вдохновляют миллионы. В программе — захватывающее выступление, уникальные аранжировки известных хитов и атмосфера настоящего праздника. Этим вечером: Elton John, Sting, Ed Sheeran, Britney Spears, Queen, Europe, Imagine Dragons и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. * Возможны изменения в программе Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез симфонического звучания и оригинальных аранжировок. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид вечернюю Москву, а также бар. Сбор гостей с 19:00 Начало концерта в 20:00

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