Живое исполнение любимых хитов, красочный закат, а за спиной — панорамный вид на мерцающий огнями город. Проникнись атмосферой: авторские каверы на популярные песни российской и зарубежной эстрады — от 90-х до современных хитов в акустическом звучании. Это не просто концерт — настоящее музыкальное путешествие, где волны свободы и искренних чувств накрывают тебя с головой. Выступают: elcapitan! — это не просто популярный кавер-коллектив, а группа, которая проживает чужое творчество через себя, создавая невероятно личные и неповторимые интерпретации. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.