ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мировые хиты в акустике на Крыше

Taganka Roof, Большой дровяной переулок 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Живое исполнение любимых хитов, красочный закат, а за спиной — панорамный вид на мерцающий огнями город. Проникнись атмосферой: авторские каверы на популярные песни российской и зарубежной эстрады — от 90-х до современных хитов в акустическом звучании. Это не просто концерт — настоящее музыкальное путешествие, где волны свободы и искренних чувств накрывают тебя с головой. Выступают: elcapitan! — это не просто популярный кавер-коллектив, а группа, которая проживает чужое творчество через себя, создавая невероятно личные и неповторимые интерпретации. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста