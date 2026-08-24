Вивальди, Эйнауди, Циммер, Moby, The Prodigy, Nirvana и Linkin Park встречаются в одном вечере и новом звучании. Новое прочтение знакомой музыки. Электронные и симфонические обработки созданы специально для этого вечера: к каждому хиту найден свой звуковой ключ. Оркестр Lumisfera и электронный дуэт Mattgene вместе с вокалом Кристины Стельмах раскрывают знаковые хиты с неожиданной стороны, позволяя по-новому пережить музыку, которая давно стала частью твоей жизни. Дресс-код: летний Дресс-код носит рекомендательный характер. Вечерний наряд поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя лёгкими, нарядными и вдохновлёнными. Но в первую очередь — твой комфорт. И соответствие переменчивой погоде.