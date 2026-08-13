ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мировые хиты при свечах. От Вивальди до Linkin Park

Зелёный театр ВДНХ , проспект Мира, 119с545

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 10500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Вивальди, Эйнауди, Циммер, Moby, The Prodigy, Nirvana и Linkin Park встречаются в одном вечере и новом звучании. Новое прочтение знакомой музыки. Электронные и симфонические обработки созданы специально для этого вечера: к каждому хиту найден свой звуковой ключ. Оркестр Lumisfera и электронный дуэт Mattgene вместе с вокалом Кристины Стельмах раскрывают знаковые хиты с неожиданной стороны, позволяя по-новому пережить музыку, которая давно стала частью твоей жизни. Дресс-код: летний Дресс-код носит рекомендательный характер. Вечерний наряд поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя лёгкими, нарядными и вдохновлёнными. Но в первую очередь — твой комфорт. И соответствие переменчивой погоде.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста