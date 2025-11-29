Окунись в атмосферу живого звука, страсти и абсолютной музыкальной свободы. «Algorithm» — новый проект музыкантов из Камеруна, создающих музыку здесь и сейчас, на твоих глазах. Это не просто концерт, это живой организм, где каждая нота рождается из импровизации, а каждый ритм — отклик сердца. В программе — любимая классика джаза и соула, легендарные хиты Нины Симон, Ареты Франклин, Мэрайи Кэри, Тины Тёрнер, Уитни Хьюстон и других культовых исполнительниц. От 90-х до вечных стандартов — всё, что делает музыку по-настоящему живой. На сцене: — Jeea, невероятная вокалистка, чья энергия и тембр покорили зрителей шоу «Голос Африка». Её голос — это буря, солнце и нежность в одном дыхании.