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Мировые хиты нулевых в джазовом звучании на крыше | 18:00

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

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от 2900₽ до 6300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Окунись в поток тёплой проникновенной музыки и ярких аранжировок с любимыми мировыми хитами в джазовом звучании. Под открытым летним небом ты услышишь «Feeling Good», «Staying Alive», «Bad Guy», «Get Lucky» и другие известные песни, под которые тело так и просится танцевать. Насладись удивительным голосом вокалистки и отдохни от суеты на уютной крыше с потрясающим видом на Москва-Сити. Джазовая группа Urartu jazz — один из самых одарённых джаз-коллективов России, завоевавший внимание аудитории благодаря своей необычной и проникновенной манере исполнения и уникальному голосу вокалистки. Молодые музыканты умеют разжечь интерес публики, а в бархатный голос вокалистки влюбляешься с первых нот.

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