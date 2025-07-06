Окунись в поток тёплой проникновенной музыки и ярких аранжировок с любимыми мировыми хитами в джазовом звучании. Под открытым летним небом ты услышишь «Feeling Good», «Staying Alive», «Bad Guy», «Get Lucky» и другие известные песни, под которые тело так и просится танцевать. Насладись удивительным голосом вокалистки и отдохни от суеты на уютной крыше с потрясающим видом на Москва-Сити. Джазовая группа Urartu jazz — один из самых одарённых джаз-коллективов России, завоевавший внимание аудитории благодаря своей необычной и проникновенной манере исполнения и уникальному голосу вокалистки. Молодые музыканты умеют разжечь интерес публики, а в бархатный голос вокалистки влюбляешься с первых нот.