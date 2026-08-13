Проведи летний вечер на одной из самых красивых панорамных крыш Москвы вместе с ярким международным проектом Somewhere Music Session. Это группа, объединившая талантливых музыкантов из Камеруна, России и Замбии. Разные культуры, музыкальные традиции и темпераменты сливаются в единое звучание, наполненное драйвом, искренностью и невероятной энергетикой. В этот вечер прозвучат мировые хиты Adele, Amy Winehouse, Beyoncé, Dua Lipa, Jessie J, Jorja Smith, Meghan Trainor, Lauryn Hill, Lianne La Havas, Sia и других звёзд современной сцены. Любимые песни обретут новое звучание благодаря живому исполнению, виртуозной и харизматичной солистке. Концерты Somewhere Music Session — это больше, чем музыка. Это магия летнего вечера, живые эмоции, ритмы, перед которыми невозможно устоять, и атмосфера, где каждый становится частью большого музыкального праздника. Здесь хочется подпевать, танцевать, любоваться закатом и наслаждаться моментом. Панорамный вид на вечернюю Москву, тёплый августовский воздух и мировые хиты в исполнении одной из самых ярких концертных групп — идеальное сочетание для незабываемого летнего вечера.