Возраст 18+
Концерты
Про событие
Разве бывает много трэша? Конечно же нет! Поэтому специльно для тебя и для адского отжига Mirron Миронов вместе со своей командой Путь Солнца проведёт Mirron Fest. Принимать участие в этом мощном рубилове также будут: Pitchblack Mortal Dismay Чёрный Свет Gardenia Приходи послушать настоящий метал и угареть
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи