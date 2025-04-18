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Мирон Фест

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Разве бывает много трэша? Конечно же нет! Поэтому специльно для тебя и для адского отжига Mirron Миронов вместе со своей командой Путь Солнца проведёт Mirron Fest. Принимать участие в этом мощном рубилове также будут: Pitchblack Mortal Dismay Чёрный Свет Gardenia Приходи послушать настоящий метал и угареть

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