Разве бывает много трэша? Конечно же нет! Поэтому специльно для тебя и для адского отжига Mirron Миронов вместе со своей командой Путь Солнца проведёт Mirron Fest. Принимать участие в этом мощном рубилове также будут: Pitchblack Mortal Dismay Чёрный Свет Gardenia Приходи послушать настоящий метал и угареть