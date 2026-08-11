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Мир в её оптике. Женщины-режиссёры и авторский кинематограф

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

От «Сумерек» до «Барби»: как женщины-режиссёры меняют поп-культуру и язык кино? Почему «Трудности перевода» стали историей об одиночестве целого поколения, а розовый мир Греты Гервиг — поводом заново заговорить о женской идентичности? София Коппола, Кира Муратова, Вера Хитилова, Кэтрин Хардвик, Джулия Дюкурно, Грета Гервиг, Анна Меликян — режиссёры с разными художественными языками и оптиками, которых объединяет свобода авторского высказывания. Их кино — о теле и власти, уязвимости и агрессии, взрослении и одиночестве, социальных нормах и попытках выйти за их пределы. От вампирской романтики и розовой эстетики до радикального арт-кино — за узнаваемыми образами скрываются сложные высказывания о человеке и обществе. На лекции разберут, как формируется авторский стиль, почему одни фильмы становятся поп-культурными феноменами, а другие меняют само представление о возможностях кинематографа. Лектор — Тася Филина, исследователь киноязыка, педагог и автор проекта «Кинозапой». Сбор гостей — в 18:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета входит угощение.

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