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Минифест СкетчКультуры

Мастерская СкетчКультуры, Партийный переулок, 1к10, кб. 311

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

За один день попробовать скульптуру, зин, скетч-тур, скетч-концерт и сделать из всего этого выставку? Цель мини-феста: Развитие творческих способностей и создание на основе практического опыта качественных художественных произведений за один день, в котором соберут всё, за что любят уютную мастерскую: работу с материалом, скетчи, общение, музыка и чай. 12:00–14:30 «Аватар» Собирай своего героя из дубовой мозаики — персонажа, которого наделишь качествами, нужными именно тебе. Ведущий — Саша. 14:30–17:00 Зин и Скетчтур Алёна учит собирать личную историю в мини-книгу. Параллельно Саша ведёт СкетчТур по заводу Ильича с набором рисовальных заданий. 17:00–19:00 Наброски гимнастов Живая натура. В этот раз — гимнасты соберут композиции из своих тел а ты будешь рисовать их пластику — это что-то новенькое. 19:00–21:00 Скетч-концерт Слушай живой концерт, рисуй артиста и музыку. Изображай не только то что видишь, но и слышишь. 21:30 — Выставка работ и чайная вечеринка Делай экспресс-выставку скетчей на стене. Собирай всё, что создал за день, смотри, обсуждай и пей чай. Ты можешь прийти на один блок или на весь день. Каждая практика длится 2–2,5 часа, между ними можно переключиться, выдохнуть, попить чай, так же в программе телесные практики на расслабление. Все материалы предоставляются. С собой — только ты и твой интерес. Подробнее обо всех практиках: https://t.me/sketch_cultura

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