На мастер-классе ты будешь создавать миниатюрные композиции из сухих цветов, мха, янтаря, ракушек, морского песка, камешков, перьев, блёсток, жемчужных и перламутровых бусин, а потом превратишь баночки в кулоны, брелоки или серьги. Ты сам выбираешь наполнение и настроение своей работы: – Можно собрать лесную, морскую, сказочную или совершенно необычную композицию. – Добавить декоративные элементы и создать собственный талисман, памятную вещь или просто красивое украшение. Особые навыки не нужны — всё покажут и помогут на каждом этапе.