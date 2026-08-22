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Мини-баночки с лесными и морскими сокровищами

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты будешь создавать миниатюрные композиции из сухих цветов, мха, янтаря, ракушек, морского песка, камешков, перьев, блёсток, жемчужных и перламутровых бусин, а потом превратишь баночки в кулоны, брелоки или серьги. Ты сам выбираешь наполнение и настроение своей работы: – Можно собрать лесную, морскую, сказочную или совершенно необычную композицию. – Добавить декоративные элементы и создать собственный талисман, памятную вещь или просто красивое украшение. Особые навыки не нужны — всё покажут и помогут на каждом этапе.

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