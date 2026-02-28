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breaks / breakbeat / progressive house / indie dance Команда TechFunk Russia вновь собирает любителей ломанных ритмов в стенах уютного бара Край на двух танцполах, чтобы окунуться в мир тек-фанка — жирные басовые линии, приправленные техновыми звуками, и всё это пропитано атмосферой прогрессив-хаус танцполов. LineUp: DJ Dan Jazzman Novak Kushnir Virus19xx Burger Specifik DiHots Divversant Lemon Archer Encrypted Music Source Eolv1n
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