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MilkShake#05

Бар «Край», Николоямская улица, 62

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

breaks / breakbeat / progressive house / indie dance Команда TechFunk Russia вновь собирает любителей ломанных ритмов в стенах уютного бара Край на двух танцполах, чтобы окунуться в мир тек-фанка — жирные басовые линии, приправленные техновыми звуками, и всё это пропитано атмосферой прогрессив-хаус танцполов. LineUp: DJ Dan Jazzman Novak Kushnir Virus19xx Burger Specifik DiHots Divversant Lemon Archer Encrypted Music Source Eolv1n

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