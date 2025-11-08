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Вечеринки
Про событие
Третья вечеринка серии MilkShake от TechFunk Russia с легендами клубной сцены и специальными брейкс-сетами. Room 1: Fonarev / Natasha Urman / Burger & Virus19xx (BBZ) / Socool (Nice One Beat) / Specifik (Calligraphy) Room 2: Lemon Archer (United Nutz) / OneWay (TFR) / Neinzge (:data) / Encrypted Music Source (Calligraphy) / DiHots & Divversant (TFR) Девушкам с 22:00 до 23:00 вход бесплатный.
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