Третья вечеринка серии MilkShake от TechFunk Russia с легендами клубной сцены и специальными брейкс-сетами. Room 1: Fonarev / Natasha Urman / Burger & Virus19xx (BBZ) / Socool (Nice One Beat) / Specifik (Calligraphy) Room 2: Lemon Archer (United Nutz) / OneWay (TFR) / Neinzge (:data) / Encrypted Music Source (Calligraphy) / DiHots & Divversant (TFR) Девушкам с 22:00 до 23:00 вход бесплатный.