О фильме: Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у неё, по сути, нет дома. Фрэнсис работает в танцевальной труппе, но она, признаться, совсем не танцор. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но, если честно, они почти не общаются. Фрэнсис живёт мечтами, которые с каждым днем становятся всё более несбыточными. Фрэнсис хочет намного большего, чем может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом. Бронь по телефону.