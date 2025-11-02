Развиваем мелкую моторику за приятной беседой. На мастер-классе тебя будет ждать микро-блокнотик, техники и задания для раскрепощения, а также камерная атмосфера кофейни в кругу приятной компании. Все материалы будут предоставлены на месте. В стоимость входит депозит 700 рублей на еду и напитки. Запись обязательна.