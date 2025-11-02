Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Развиваем мелкую моторику за приятной беседой. На мастер-классе тебя будет ждать микро-блокнотик, техники и задания для раскрепощения, а также камерная атмосфера кофейни в кругу приятной компании. Все материалы будут предоставлены на месте. В стоимость входит депозит 700 рублей на еду и напитки. Запись обязательна.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи