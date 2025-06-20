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Михаил Гельфанд «Иммунитет как инженерная проблема»

Аудиториум, зал Зеркальный, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Иммунитет должен распознать все чужеродные молекулы, а объем генома велик, но все же ограничен, и невозможно для каждого возможного антигена иметь ген соответствующего антитела. Эта инженерная проблема решается комбинацией трех механизмов: комбинаторного, случайного и эволюционного. А у бактерий тоже есть свои вирусы — бактериофаги — и стратегии борьбы с ними совсем другие (тут мог бы быть спойлер, но его не будет). Лектор: Михаил Гельфанд, д.б.н., профессор, член Academia Europaea, почетный член Международного общества вычислительной биологии, вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям.

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