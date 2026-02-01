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Мифы о питании

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

490₽
Возраст 16+

Про событие

Почему торт может быть лучше каши, а глутамат натрия — не такая вредная добавка? На лекции узнаешь: — Биохимию процессов для глубокого понимания о питании. — Всё о самых популярных диетах (кето-диета, безглютеновая, веганство и другие). — Как работает Оземпик на молекулярном уровне. — Так ли страшны ГМО и холестерин, как их малюют. — Как не получить диабет, если любишь сладкое. Лекторы: Биотехнолог София, окончила Менделеевский университет. Биолог Антон Терентьев, окончил биофак МГУ. Оплата на входе. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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