Встреча в уютной кофейне с необычным интерьером, где за чашечкой кофе и десертом можно погрузиться в мир Античности. В первой части вечера участники послушают лекцию о Древней Греции и через картины известных художников узнают, откуда появились боги, как они воевали за Олимп. Также речь пойдёт о привычках Зевса, о трагедиях, подвигах и божественной любви. Во второй части участников ждёт мастер-класс от художницы по росписи гипсовых панно. Каждый гость создаст свою уникальную маску, которая украсит любой интерьер или станет душевным подарком на 8 марта. Навыки рисования абсолютно неважны, Настя всё подробно объяснит и поможет. Стоимость: один билет — 3700 рублей, парный — 3500 рублей / каждый. В билет входит авторская лекция от искусствоведа, мастер-класс и все материалы, а также депозит 500 рублей на всё меню кофейни. Количество мест ограничено, чтобы каждый участник получил максимум внимания и комфорта. Требуется регистрация.