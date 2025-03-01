ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

«Мифы Древней Греции»: лекция искусствоведа с росписью глиняных масок

Арт-кофейня Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 3700₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Встреча в уютной кофейне с необычным интерьером, где за чашечкой кофе и десертом можно погрузиться в мир Античности. В первой части вечера участники послушают лекцию о Древней Греции и через картины известных художников узнают, откуда появились боги, как они воевали за Олимп. Также речь пойдёт о привычках Зевса, о трагедиях, подвигах и божественной любви. Во второй части участников ждёт мастер-класс от художницы по росписи гипсовых панно. Каждый гость создаст свою уникальную маску, которая украсит любой интерьер или станет душевным подарком на 8 марта. Навыки рисования абсолютно неважны, Настя всё подробно объяснит и поможет. Стоимость: один билет — 3700 рублей, парный — 3500 рублей / каждый. В билет входит авторская лекция от искусствоведа, мастер-класс и все материалы, а также депозит 500 рублей на всё меню кофейни. Количество мест ограничено, чтобы каждый участник получил максимум внимания и комфорта. Требуется регистрация.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста