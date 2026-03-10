Экспозиция развернётся на трёх этажах и объединит работы тринадцати художников Галереи Миф. Будут представлены как новые произведения, созданные специально для выставки, так и те, что ранее демонстрировались лишь эпизодически. Концепция проекта отталкивается от идеи, что миф не существует в окончательной версии, а каждый раз создается заново. В работах художников прослеживаются разные направления: темы смерти и процессуальности, переработка культурных кодов и коллективной памяти, а также постинтернет-оптика. Выставка избегает единой эстетики и итогового высказывания, отражая множественную и незавершенную природу самого мифа. Название Безграничный (Unlimited) подчёркивает невозможность собрать всё множество смыслов в одну финальную версию.