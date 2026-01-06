Музыкальный перформанс в эстетике бала эпохи Марии-Антуанетты, где трендовые поп-хиты исполняют оркестр и клавесин. Lumisfera и Love Republic объединились в создании особого музыкального концепта, посвящённого предвкушению главной ночи года. Дресс-код — Coquette-core Love Republic для этого вечера подготовил праздничную капсулу Evening, вдохновленную эстетикой Coquette-core и представил её на специальном лэндингеЭто нарочито драматичные и театральные модели вроде кружевной вуали или макси-платья цвета фуксия, fun-изделия: топы с рукавами-буфами, полупрозрачные брюки-алладины, платья baby-doll. 6 января в 17:00 и 20:00 9 января в 17:00 и 20:00