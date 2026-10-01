MHFF — первый международный фестиваль кино о ментальном здоровье в России. Показывают, что ментальное здоровье — это не что-то занудное, а целая вселенная в каждом из нас, исследуемая, как учёными, так и режиссёрами. Авторы снимают фильмы о себе, о том, как справляются или не справляются с трудностями, и рассказывают о психических расстройствах через образы с помощью кино. Это помогает лучше понять своих близких, которые столкнулись с болезнью, а может и узнать в каких-то симптомах себя. А главное — не чувствовать себя одиноко, ведь после просмотра обсуждают кино вместе со зрителями, спикерами и авторами работ. Юссеф, ветеран, измученный войной, пытается справиться с травмами прошлого, проблемами с психическим здоровьем и разрушенными отношениями с семьёй. Оказавшись в реабилитационном центре для бывших военных на отдалённом острове Стрюне, он отправляется в непростое путешествие к самому себе. Общение с другими ветеранами и терапия постепенно помогают ему обрести почву под ногами. Однако, несмотря на все усилия, Юссеф начинает понимать, что восстановить связь с семьёй, возможно, уже не удастся. Когда надежда почти угасает, единственной опорой остаётся боевое братство. Но готов ли он окончательно отпустить собственного сына?