MHFF — первый международный фестиваль кино о ментальном здоровье в России. Показывают, что ментальное здоровье — это не что-то занудное, а целая вселенная в каждом из нас, исследуемая, как учёными, так и режиссёрами. Авторы снимают фильмы о себе, о том, как справляются или не справляются с трудностями, и рассказывают о психических расстройствах через образы с помощью кино. Это помогает лучше понять своих близких, которые столкнулись с болезнью, а может и узнать в каких-то симптомах себя. А главное — не чувствовать себя одиноко, ведь после просмотра обсуждают кино вместе со зрителями, спикерами и авторами работ. Документальный фильм рассказывает историю известного современного художника Дэвида Бромли. Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды, вплоть до попыток суицида. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. В фильме мы оказываемся внутри жизни Дэвида, наполненной юмором, любовью и энергией.