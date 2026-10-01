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MHFF. Художник Дэвид Бромли: свет после темноты

Москино Юность, улица Маршала Рыбалко, 1

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Завершение:

от 570₽ до 620₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

MHFF — первый международный фестиваль кино о ментальном здоровье в России. Показывают, что ментальное здоровье — это не что-то занудное, а целая вселенная в каждом из нас, исследуемая, как учёными, так и режиссёрами. Авторы снимают фильмы о себе, о том, как справляются или не справляются с трудностями, и рассказывают о психических расстройствах через образы с помощью кино. Это помогает лучше понять своих близких, которые столкнулись с болезнью, а может и узнать в каких-то симптомах себя. А главное — не чувствовать себя одиноко, ведь после просмотра обсуждают кино вместе со зрителями, спикерами и авторами работ. Документальный фильм рассказывает историю известного современного художника Дэвида Бромли. Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды, вплоть до попыток суицида. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. В фильме мы оказываемся внутри жизни Дэвида, наполненной юмором, любовью и энергией.

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