Когда прогремят недели моды в «большой четвёрке» — Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж и даже Московские софиты погаснут над подиумами столицы. В Москве состоится Международный фестиваль шопинга — «Russian Runway». В этом сезоне вся светская Москва снова соберётся осенним днём, чтобы увидеть новые коллекции отечественных дизайнеров. Мероприятие для тех, кто хочет выделиться и сиять. C 2017 года фестиваль проходит дважды в году и радует москвичей и гостей столицы показами новых коллекций российских дизайнеров. Звёзды шоу-бизнеса, блогеры, дизайнеры, все пройдут по красной дорожке вместе с тобой, чтобы увидеть самые красивые показы сезона. Каждый сезон организаторы выбирают самые необычные локации — аквапарк, рынок, торговый центр, крыша небоскрёба и делают её центром притяжения на один день полностью преображая площадку. На этот раз площадка выбрана самая необычная и показу пройдут в фудмолле «Три вокзала. Депо». Тебя ждут: Красная дорожка и фотографы, показы модных дизайнеров, игристые коктейли и зажигательные танцы на afterparty. Дресс-код — Fashion Is Art (надень, то что давно хотел/хотела выгулять) Предлагают гостям поразмышлять о моде как об искусстве и поэкспериментировать с максимально театральными и художественными образами.