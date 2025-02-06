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Международный день бармена

улица Большая Полянка, 30

Начало:

Завершение:

5490₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

За пару часов сможешь освоить азы миксологии на коктейльном мастер-классе. Узнаешь секреты профессиональных барменов, научишься правильно сочетать ингредиенты и потренируешься в создании классных коктейлей. Все рецепты ты сможешь повторить дома, даже если ни разу в жизни не держал в руках шейкер. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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