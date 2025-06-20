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Про событие
На встрече ты остановишься и «разложишь» чувства по полочкам, чтобы понять, что происходит внутри — с помощью техники коллажа. На встрече «Карта эмоций» ты исследуешь палитру чувств и телесные отклики. Поймешь, какие эмоции бывают, где в теле находятся радость, тревога, гнев или грусть, и создашь коллаж-карту, которая поможет лучше осознавать себя и свои чувства. Встречу ведёт коллажистка и психолог Екатерина — в уютной, безопасной атмосфере ты сможешь полностью погрузиться в процесс и услышать свои внутренние импульсы. Все материалы предоставляются.
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Классное мероприятие, Катя умничка