Ты когда-нибудь чувствовал, что работаешь не на той частоте? Что хочешь одного, а делаешь другое — не потому что согласился, а потому что «так надо»? Что твои идеи разбиваются о систему, вертикаль, регламенты и чужое нежелание делать что-то не на «три с плюсом»? Для тех, кто работает в музеях, театрах, НКО, школах, культурных центрах — в любых местах, где творчество встречается с бюрократией, а миссия с выгоранием — это особенно знакомо. Но на самом деле это про всех, кто когда-либо застревал между «хочу сделать хорошо» и «надо сделать как сказали». Плейбэк-театр «Август» оживит профессиональные истории зрителей через импровизацию, диалог с залом, стихи и движение. О чём будут говорить: - Как оставаться собой в работе, где решения принимают за тебя? - Что делать, когда твоя креативность упирается в «нет бюджета»? - Почему мы остаёмся в профессии, даже когда хочется всё бросить? - О выгорании и находках, о конфликтах и открытиях - О том, что мы контролируем сами — когда кажется, что не контролируем ничего