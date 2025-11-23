Если хочешь приобщиться к моде на русский стиль, но узнаваемые хохлома или гжель кажутся слишком затейливыми... Присмотрись к мезенской росписи. Она подойдёт поклонникам минимализма и строгих линий, так как в росписи используются только два цвета и геометрические орнаменты. На мастер-классе узнаешь, где зародилась роспись, что зашифровано в орнаменте. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.