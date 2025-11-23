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Мезенская роспись шоперов

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Если хочешь приобщиться к моде на русский стиль, но узнаваемые хохлома или гжель кажутся слишком затейливыми... Присмотрись к мезенской росписи. Она подойдёт поклонникам минимализма и строгих линий, так как в росписи используются только два цвета и геометрические орнаменты. На мастер-классе узнаешь, где зародилась роспись, что зашифровано в орнаменте. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

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