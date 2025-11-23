Выбор редакции
Мезенская роспись шоперов
ул. Мантулинская, д. 10
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Если хочешь приобщиться к моде на русский стиль, но узнаваемые хохлома или гжель кажутся слишком затейливыми... Присмотрись к мезенской росписи. Она подойдёт поклонникам минимализма и строгих линий, так как в росписи используются только два цвета и геометрические орнаменты. На мастер-классе узнаешь, где зародилась роспись, что зашифровано в орнаменте. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи