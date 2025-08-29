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Ночь перерождения звука. Наступает ночь, в которой звук перестаёт быть просто музыкой. Он вплетает в себя ритуальные ритмы трайбла, расслабляющего приятного грува, гипнотизирующую глубину транса и светлую энергетику техно. В лайнапе: ROKS / HORNY / ROBLE / KATARAX / MITYA CHESNOKOV B2B / VIKA LUKSHA
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