Ночь перерождения звука. Наступает ночь, в которой звук перестаёт быть просто музыкой. Он вплетает в себя ритуальные ритмы трайбла, расслабляющего приятного грува, гипнотизирующую глубину транса и светлую энергетику техно. В лайнапе: ROKS / HORNY / ROBLE / KATARAX / MITYA CHESNOKOV B2B / VIKA LUKSHA