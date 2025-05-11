ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Игра «Метафорическое Путешествие»

м. Алексеевская, подробности после оплаты

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 21+
Игры

Про событие

Развлекательная встреча + знакомства: 5 раундов глубокого общения, красочные метафорические карты и 20 новых знакомств. Расписание: 11.05 с 14:15 до 17:45 01.06 с 14:15 до 17:45 Что тебя ждёт: - Участие в пяти раундах общения в малых группах по 4–5 человек; - В каждом раунде — новая тема, новая группа и новая колода метафорических карт; - Небанальные задания, которые помогают говорить о важном через образы и ассоциации; - Постоянная смена участников, чтобы ты познакомился (лась) с разными людьми; - Твоя личная карта «Метафорического Путешествия», которую ты будешь заполнять по ходу встречи и унесёшь с собой; - Атмосфера мягкой вовлечённости, внимания и искренности. Ведущий: Николай, основатель проекта живых знакомств «Ближе, чем кажется». Организатор необычных мероприятий.

Контакты

Телефон

Telegram

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста