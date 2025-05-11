Развлекательная встреча + знакомства: 5 раундов глубокого общения, красочные метафорические карты и 20 новых знакомств. Расписание: 11.05 с 14:15 до 17:45 01.06 с 14:15 до 17:45 Что тебя ждёт: - Участие в пяти раундах общения в малых группах по 4–5 человек; - В каждом раунде — новая тема, новая группа и новая колода метафорических карт; - Небанальные задания, которые помогают говорить о важном через образы и ассоциации; - Постоянная смена участников, чтобы ты познакомился (лась) с разными людьми; - Твоя личная карта «Метафорического Путешествия», которую ты будешь заполнять по ходу встречи и унесёшь с собой; - Атмосфера мягкой вовлечённости, внимания и искренности. Ведущий: Николай, основатель проекта живых знакомств «Ближе, чем кажется». Организатор необычных мероприятий.