ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Место для тебя. И для меня тут есть место

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка-дуэт — это исследование темы физических и метафорических пространств, где пересекаются пути людей, где происходит соединение одного человека с другим на разных уровнях глубины и на разные отрезки дороги — мимолетно, надолго или навсегда. Соединившись в творческой коллаборации, художники Мария Стадник и Иван Майт создали этот уникальный проект, где есть место для проявления индивидуальности каждого автора, и в то же время — для общего поиска, синтеза идей и взаимного усиления смыслов. Так родились, например, центральные объекты экспозиции — «Тропы взаимодействия» и серия монотипий с хокку «Объединяющие строки». Авторы приглашают зрителя к тонкому диалогу о чувстве близости, крепких связях, дорогих сердцу моментах. Мы заглядываем в сокровищницу памяти и трепетно изучаем то, как места и предметы хранят отпечатки ушедших, но не исчезнувших встреч. Этот проект — возможность уделить внимание ценности человеческого контакта и запечатлеть в сердце каждого попутчика в нашей жизни. Время работы: Вт–Пт 12:00–20:00 Сб–Вс 12:00–19:00 Пн – выходной.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста