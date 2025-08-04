Выставка-дуэт — это исследование темы физических и метафорических пространств, где пересекаются пути людей, где происходит соединение одного человека с другим на разных уровнях глубины и на разные отрезки дороги — мимолетно, надолго или навсегда. Соединившись в творческой коллаборации, художники Мария Стадник и Иван Майт создали этот уникальный проект, где есть место для проявления индивидуальности каждого автора, и в то же время — для общего поиска, синтеза идей и взаимного усиления смыслов. Так родились, например, центральные объекты экспозиции — «Тропы взаимодействия» и серия монотипий с хокку «Объединяющие строки». Авторы приглашают зрителя к тонкому диалогу о чувстве близости, крепких связях, дорогих сердцу моментах. Мы заглядываем в сокровищницу памяти и трепетно изучаем то, как места и предметы хранят отпечатки ушедших, но не исчезнувших встреч. Этот проект — возможность уделить внимание ценности человеческого контакта и запечатлеть в сердце каждого попутчика в нашей жизни. Время работы: Вт–Пт 12:00–20:00 Сб–Вс 12:00–19:00 Пн – выходной.