О фильме: Гламурная женщина возвращается в родной город, откуда уехала ещё ребёнком после обвинения в убийстве. Жители городка сначала не принимают её, но постепенно она завоевывает расположение местных дам благодаря остроумию и умению кроить безупречные наряды. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).