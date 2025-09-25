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Mesch!

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Презентация дебютного альбома «Гёрлз Бэнд» группы Mesch! Mesch! — это четыре артистки из Москвы, чья музыка сочетает в себе рок, кантри и латинские ритмы. Группа уже успела завоевать любовь слушателей на крупных фестивалях, включая «Дикую Мяту», Ural Music Night, «Солому», «Ленинградские мосты» и другие. В свои редкие появления в Москве Mesch! создают неповторимую атмосферу празника и обмениваются самыми сокровенными чувствами. В долгожданном альбоме группа размышляет о тонких и порой противоречивых переживаниях любви: от потёкшей от слёз туши Dior до интимности тёмной комнаты, влекущей космическую эйфорию. Да, красавицы тоже плачут, на концерте ты узнаешь, почему.

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