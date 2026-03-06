ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Меры пространства

Московский музей современного искусства (ММОМА)
Петровка 25

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Проект о том, как художники XX–XXI веков исследуют пространство, его бесконечность и изменчивость. В экспозиции — работы из фондов музея, созданные с 1920-х годов до наших дней. Среди авторов: Давид Бурлюк, Владимир Стерлигов, Эрик Булатов, Франциско Инфанте и другие. Центральная фигура выставки — Владимир Фаворский, художник и теоретик, который называл человека «мерой пространства». Посетители увидят его монументальное сграффито «Женский профиль» (1932) и архивные документы из семьи мастера. Выставка показывает эволюцию художественных практик и разнообразие коллекции ММОМА. Часы работы: вт-вск, с 12:00 до 21:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста