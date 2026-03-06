Проект о том, как художники XX–XXI веков исследуют пространство, его бесконечность и изменчивость. В экспозиции — работы из фондов музея, созданные с 1920-х годов до наших дней. Среди авторов: Давид Бурлюк, Владимир Стерлигов, Эрик Булатов, Франциско Инфанте и другие. Центральная фигура выставки — Владимир Фаворский, художник и теоретик, который называл человека «мерой пространства». Посетители увидят его монументальное сграффито «Женский профиль» (1932) и архивные документы из семьи мастера. Выставка показывает эволюцию художественных практик и разнообразие коллекции ММОМА. Часы работы: вт-вск, с 12:00 до 21:00.