Группа «Mervent» и «Vermel Spirit Production» устроит большой юбилейный фест-ноз по случаю двадцатипятилетия группы «Mervent». Лучшие песни и танцы за 25 лет: не только бретонские и французские, но ещё и ирландские, шотландские, немножечко корнские и всё это в любимом формате — три отделения с антрактами и буфетом. Сбор гостей с 19:00