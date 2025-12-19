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Mervent | 25 лет | Юбилейный фест-ноз

Культурный центр ДОМ
Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4

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Завершение:

от 1200₽ до 1900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа «Mervent» и «Vermel Spirit Production» устроит большой юбилейный фест-ноз по случаю двадцатипятилетия группы «Mervent». Лучшие песни и танцы за 25 лет: не только бретонские и французские, но ещё и ирландские, шотландские, немножечко корнские и всё это в любимом формате — три отделения с антрактами и буфетом. Сбор гостей с 19:00

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