Группа, которой не хватает в твоём плейлисте. Свежий и современный альтернативный рок с мощными аранжировками и драйвовым женским вокалом. Каждую ноту музыканты стараются сделать яркой и пронзительной, каждое слово в тексте – осмысленным и искренним. Потенциал группы раскрывается с каждой новой песней. Музыканты стремятся к развитию и переменам в лучшую сторону. Но всегда неизменными остаются сокрушительная энергетика, фирменное звучание, врезающиеся в голову мелодии и попадающие в самое сердце слова.