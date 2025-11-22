Мёртвые Осы
Басманный переулок 8, с. 1
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа, которой не хватает в твоём плейлисте. Свежий и современный альтернативный рок с мощными аранжировками и драйвовым женским вокалом. Каждую ноту музыканты стараются сделать яркой и пронзительной, каждое слово в тексте – осмысленным и искренним. Потенциал группы раскрывается с каждой новой песней. Музыканты стремятся к развитию и переменам в лучшую сторону. Но всегда неизменными остаются сокрушительная энергетика, фирменное звучание, врезающиеся в голову мелодии и попадающие в самое сердце слова.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи