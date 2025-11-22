ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мёртвые Осы

121 – Izi Moscow
Басманный переулок 8, с. 1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа, которой не хватает в твоём плейлисте. Свежий и современный альтернативный рок с мощными аранжировками и драйвовым женским вокалом. Каждую ноту музыканты стараются сделать яркой и пронзительной, каждое слово в тексте – осмысленным и искренним. Потенциал группы раскрывается с каждой новой песней. Музыканты стремятся к развитию и переменам в лучшую сторону. Но всегда неизменными остаются сокрушительная энергетика, фирменное звучание, врезающиеся в голову мелодии и попадающие в самое сердце слова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста