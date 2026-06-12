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Мёртвые не тлеют: как ожившие мертвецы попали в кинематограф?

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 50₽ до 300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция + кинопоказ. Как разрушение привычного мира в начале ХХ века повлияло на кино. После лекции — немой фильм «Носферату, симфония ужаса» (1922). Вход: донат + регистрация в личных сообщениях канала продлёнка-а-а. Пиши «УЖАСЫ». Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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