Мёртвые не тлеют: как ожившие мертвецы попали в кинематограф?
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 50₽ до 300₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Лекция + кинопоказ. Как разрушение привычного мира в начале ХХ века повлияло на кино. После лекции — немой фильм «Носферату, симфония ужаса» (1922). Вход: донат + регистрация в личных сообщениях канала продлёнка-а-а. Пиши «УЖАСЫ». Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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