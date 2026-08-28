Сказка о взрослых для взрослых, на стыке игрового и документального театра. Начинается лето и открывается курортный сезон, только в этот раз его сократили из-за опасности приближения «мёртвой волны», которая уже уничтожила противоположный берег. Несмотря на риск, люди приезжают в южный отель «Золотая рыбка» и хотят воплотить свой отдых мечты в реальность. Исполнит ли сказочное животное мечту каждого отдыхающего? Или приведёт к разбитому корыту? Али, вовсе перевелось в наше время волшебство, и больше чудес нет и не будет? Время покажет. Но пока понятно только одно: мы ещё верим в то, что чудо существует, и, может быть, это не напрасно… Вредоносность ИИ, поколенческий конфликт, жизнь в условиях надвигающейся катастрофы и попытка избежать ощущения страха любой ценой, даже если для этого приходится закрывать глаза на очевидное. «Мёртвая волна» — спектакль для тех, кто живёт, несмотря на тревогу и трудности; кто не хочет чувствовать себя одиноким в своих мыслях, а ищет единомышленников, которых обязательно сможет встретить здесь. Пьеса содержит реальные диалоги и рассуждения отдыхающих людей на южном курорте, но при этом: «Все имена, персонажи и события, описанные в данном произведении, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, является случайным». Короче говоря, тема проверенная и рабочая. Спектакль о курорте от Театра RAT по пьесе Театра RAT в Театре.doc — это звучит лирично, весело и как отличный план на вечер :)