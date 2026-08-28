ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мёртвая волна

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Сказка о взрослых для взрослых, на стыке игрового и документального театра. Начинается лето и открывается курортный сезон, только в этот раз его сократили из-за опасности приближения «мёртвой волны», которая уже уничтожила противоположный берег. Несмотря на риск, люди приезжают в южный отель «Золотая рыбка» и хотят воплотить свой отдых мечты в реальность. Исполнит ли сказочное животное мечту каждого отдыхающего? Или приведёт к разбитому корыту? Али, вовсе перевелось в наше время волшебство, и больше чудес нет и не будет? Время покажет. Но пока понятно только одно: мы ещё верим в то, что чудо существует, и, может быть, это не напрасно… Вредоносность ИИ, поколенческий конфликт, жизнь в условиях надвигающейся катастрофы и попытка избежать ощущения страха любой ценой, даже если для этого приходится закрывать глаза на очевидное. «Мёртвая волна» — спектакль для тех, кто живёт, несмотря на тревогу и трудности; кто не хочет чувствовать себя одиноким в своих мыслях, а ищет единомышленников, которых обязательно сможет встретить здесь. Пьеса содержит реальные диалоги и рассуждения отдыхающих людей на южном курорте, но при этом: «Все имена, персонажи и события, описанные в данном произведении, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, является случайным». Короче говоря, тема проверенная и рабочая. Спектакль о курорте от Театра RAT по пьесе Театра RAT в Театре.doc — это звучит лирично, весело и как отличный план на вечер :)

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста