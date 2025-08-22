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Melodica. Закрытие летнего сезона

Лебединое озеро
Крымский Вал, 9, стр. 22

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка на веранде около пруда. Katrin Kittux — Fortawii — R136A1 Vera Aire — Shukur - Uzun — Talion Utlov — Hannes — Leoka — Vlad Ninja Регистрация с 19:00-21:00 бесплатно.

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