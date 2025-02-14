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Melodica Valentine’s Day

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

от 1790₽ до 6360₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Готов к идеальному тройничку? 14 февраля: он, она и мелодик-техно — всё сойдется в клубе Treff8! Тебя ждёт фирменный цифровой перформанс от Мелодики, специальный гость Whiteout и атмосфера, которая задаст тон этому году. Стань частью первого громкого события 2025! Line-up: Whiteout (Special guest) Iberian Muse b2b Talion • Utlov • Ksu • Vera Aire • Shukur FC/DC 21+

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