Готов к идеальному тройничку? 14 февраля: он, она и мелодик-техно — всё сойдется в клубе Treff8! Тебя ждёт фирменный цифровой перформанс от Мелодики, специальный гость Whiteout и атмосфера, которая задаст тон этому году. Стань частью первого громкого события 2025! Line-up: Whiteout (Special guest) Iberian Muse b2b Talion • Utlov • Ksu • Vera Aire • Shukur FC/DC 21+