Фирменные сеты от резидентов лейбла, танцы на открытой площадке и уютная атмосфера. Лайн-ап: Iberian Muse Utlov Talion b2b Shukur Leoka Ksu Uzun Начни август с мелодичного техно в бар-клубе РЕ:ЗИДЕНЦИЯ в самом центре Москвы на Чистых прудах.