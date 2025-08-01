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Фирменные сеты от резидентов лейбла, танцы на открытой площадке и уютная атмосфера. Лайн-ап: Iberian Muse Utlov Talion b2b Shukur Leoka Ksu Uzun Начни август с мелодичного техно в бар-клубе РЕ:ЗИДЕНЦИЯ в самом центре Москвы на Чистых прудах.
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