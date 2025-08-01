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Melodica в Ре:зиденции

Ре:зиденция, Мясницкая улица, 41с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Фирменные сеты от резидентов лейбла, танцы на открытой площадке и уютная атмосфера. Лайн-ап: Iberian Muse Utlov Talion b2b Shukur Leoka Ksu Uzun Начни август с мелодичного техно в бар-клубе РЕ:ЗИДЕНЦИЯ в самом центре Москвы на Чистых прудах.

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